انتهت – أمريكا تقتل عودة غانا

هل قتل منتخب أمريكا منافسه الغاني؟ يبدو ذلك بالنظر إلى هدف جون بروكس في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

بعد 29 ثانية، تقدم منتخب أمريكا على غانا بهدف كلينت ديمبسي، حتى رد النجوم السوداء.

ثم خطف أندريه أيو هدف التعادل من براثن أمريكا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

لكن كان هناك وقت، حتى يخطف الفريق الأمريكي هدفا ثانيا بالرأس.

شاهد الهدف الأسرع في مونديال 2014 والخامس في ترتيب تاريخ النسخ الماضية من كأس العالم بالضغط على هذا الربط..

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ق60) جيان أسمواه يطير، ويلعب رأسية رائعة، لكن تيم هاورد صاحب الـ34 عاما يتصدى للكرة ببراعة.

ق58) جوردان أيو يخرج.. وكيفن برنس بواتنج يدخل.

ق32) تيم هاورد يرد قذيفة مدوية من جيان أسمواه.

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ق7) كريستيان أتسو لاعب تشيلسي ونجم غانا يتحرك بشكل جيد في الناحية اليمنى.

ق5) غانا تتماسك.. كرات عرضية كثيرة على منطقة جزاء أمريكا.

ق1) مع الثانية 29.. جول، لمنتخب أمريكا في مرمى غانا.. كلينت ديمبسي في بداية مثيرة للمباراة.