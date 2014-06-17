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ضبط بندقية آلية و بندقية خرطوش وذخائر خلال حملة أمنية بسوهاج‎

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ضبط بندقية آلية و بندقية خرطوش وذخائر خلال حملة أمنية بسوهاج‎ ضبط بندقية آلية و بندقية خرطوش وذخائر خلال حملة أمنية بسوهاج‎

صورة أرشيفية

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط قطعتين سلاح وذخائر خلال حملة امنية بيانها كالتالي :-

1- بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 4251 TA-1953 باللغة الأجنبية على جسم السلاح وكذا عدد ” 10″ طلقة حية من ذات العيار والخزينة الخاصة بها بحيازة محمد محمد مصطفى خليفة نوير  وشهرته “سمير” سن 26 دبلوم ومقيم جزيرة طما– مركز طما- تحرر عن ذلك المحضر رقم 2565 إدارى مركز طما لسنة 2014 .

2- بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 13-25009 وكذا عدد “14″ طلقة حية من ذات العيار بحيازة بخيت شوقي ناشد متى وشهرته ” اسعد ” سن 37 عامل ومقيم بهتا- مركز المراغة – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2554 إدارى مركز المراغة لسنة 2014 .

3- عدد ” 8 ” طلقه روسي بحيازة السعودي سعد الدين عبد الحميد سن 35 عامل ومقيم ش المشهدي – بندر اخميم – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2229 إداري مركز اخميم لسنة 2014.

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