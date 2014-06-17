الطيران الحربي الاسرائيلي يشن سلسلة غارات على قطاع غزة

شن الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء سلسلة غارات على انحاء متفرقة من قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الطائرات الاسرائيلية استهدفت بصاروخ واحد على الأقل أرضا فارغة بالقرب من البوابة الغربية لمدينة “أصداء” الترفيهية غرب خانيونس جنوب القطاع.ثم عاودت بعد وقت قصير قصف المكان نفسه.

وقصفت أيضا بصاروخ موقع حطين التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس في بلدة القرارة شمال خانيونس.كما قصفت أرضا فارغة داخل أحد الحقول قرب جبل الريس شرق جباليا شمال القطاع.

وأطلقت الطائرات الحربية صاروخا واحدا على الأقل صوب منطقة جبل الصوراني بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة دون وقوع إصابات.

وتحلق طائرات الاحتلال بمختلف أنواعها بشكل كثيف على ارتفاعات منخفضة في سماء قطاع غزة.

ويأتى القصف الاسرائيلي ضد قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي على خلفية اختطاف ثلاثة مستوطنين في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة منذ مساء الخميس الماضي.وقد اتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حركة حماس بالوقوف وراء عملية الاختطاف.

أ ش أ