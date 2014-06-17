ضبط 442 زجاجة خمور وكيلو بانجو وسلاح ابيض وناري بحوزة مسجل خطر بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط سيد فريد عبد الواحد سن 33 عاطل ومقيم شارع المشهدى- بندر اخميم والمسجل شقي خطر تحت رقم 148 فئة ” ب ” نشل .

وكان بحيازة المتهم ” فرد روسي محلي الصنع و سلاح ابيض عبارة عن مطواة قرن غزال ومبلغ مالي و عدد “408″ زجاجة كنز بيرة وعدد “34″ زجاجة خمور وسكي وكذا عدد “20″ قطعة صغيرة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش يزنوا حوالي 80 ج وعدد “44″ لفافة ورقية متوسطة الحجم لنبات اخضر عشبي جاف يشتبه أن تكون لنبات البانجو المخدر يزنوا حوالي 1100ج ” .

وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2228 إداري مركز اخميم لسنة 2014 .