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ليلة بيضاء سعيدة .. ثلاثي الشرطة في الزمالك .. وقذائف مرتضى للأهلي

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ليلة بيضاء سعيدة .. ثلاثي الشرطة في الزمالك .. وقذائف مرتضى للأهلي ليلة بيضاء سعيدة .. ثلاثي الشرطة في الزمالك .. وقذائف مرتضى للأهلي

هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك إدارة الأهلي بتصريحات نارية كعادته، وذلك تزامنا مع حسم الفريق الأبيض لثلاثي اتحاد الشرطة معروف يوسف، خالد قمر وأحمد دويدار.

ويجمع FilGoal.com أبرز ما حدث يوم الأثنين بالقلعة البيضاء.

- مرتضى يرسل ثماني قذائف للأهلي وإدارته. شاهد بالفيديو

- وأشهر مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي صورة رغبة اللاعب معروف يوسف الموقع عليها والتي تؤكد رغبته اللعب للأبيض. شاهد الصور

- وعلى هامش المؤتمر الصحفي وقرارات مجلس الإدارة، قام ميدو بتعيين مخطط أحمال إنجليزي وتوجيه الشكر لطارق السيد وهشام يكن. التفاصيل

- واعتمد الزمالك عقد رعاية جديد بقيمة لن تقل عن 80 مليون جنيه وبعض المنافع الأخرى. التفاصيل

وبدأ حسم الصفقات نهائيا

خالد قمر يصرح: أصبحت لاعبا في صفوف الزمالك .. التفاصيل

وعن المفاجأة المنتظرة، أكد مرتضى منصور أنها لن تشمل محمد زيدان وعبد الله سيسيه.. التفاصيل

وقام ميدو بضم لاعبا للزمالك على نفقته الخاصة لقناعته به. التفاصيل

أما الفيصل فكان تصريح مسؤول الشرطة، بتأكيد إرسال الاستغناء للاعبين الثلاثة خالد قمر، معروف يوسف، وأحمد دويدار للزمالك رسميا... التفاصيل

وختاما، صور الاستغناء الموجه الذي يؤكد انضمام اللاعبين للزمالك نهائيا.

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فيديو اليوم السابع

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