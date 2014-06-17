ماذا يريد الأهلي من شكواه ضد الشرطة في صفقة الثلاثي للزمالك؟

تقدم الأهلي بشكوى رسمية لوزير الداخلية بشأن انتقال الثلاثي أحمد دويدار وخالد قمر ومعروف يوسف من الشرطة إلى الزمالك.

ويشكو الأهلي لوزير الداخلية بسبب تقدمه بعرض رسمي لإدارة الشرطة مقابل ستة ملايين جنيه بينما أتمت الإدارة الصفقة للزمالك مقابل 4 ملايين فقط للنادي الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن مكتب وزير الداخلية طلب من الأهلي إرسال كافة المستندات التي لديه ومنها فاكس العرض الرسمي وصور لتوقيع اللاعبين ورغباتهم التي يمتلكها.

وقال مصدر بالأهلي لـFilGoal.com "لا نريد الحصول على اللاعبين الآن، فقط نريد توضيح الأمر للرأي العام".

وتابع "إدارة الشرطة ارتكبت جريمة إهدار مال عام، ونريد أن يعرف الجميع الحقيقة".

ونجح الزمالك في ضم الثلاثي دويدار وقمر ومعروف بعدما حصل على الإستغناء الخاص بهم من اتحاد الشرطة بالإضافة غلى توقيعهم الرسمي على العقود.