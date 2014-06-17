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شوبير: مرتضى هزم الأهلي 10-0

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شوبير: مرتضى هزم الأهلي 10-0 شوبير: مرتضى هزم الأهلي 10-0

نسب أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق تفوق نادي الزمالك في عقد صفقات جديدة، إلى انشغال مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود طاهر بالعمل السياسي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي اليوم الاثنين: "محمود طاهر رئيسًا لحزب الوعي، ونائبه أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، إضافة إلى انتماء 3 أعضاء آخرين بمجلس الأهلي لأحزاب سياسية".

وأضاف حارس في مونديال 1990 "مرتضى منصور هزم الأهلي 10-0 في موسم الانتقالات، لانشغال إدارة الأهلي بالعمل السياسي".

ودعا أحمد شوبير: "يجب ابتعاد أعضاء مجلس إدارة الأهلي عن الارتباط بالعمل السياسي، والتركيز في إدارة النادي وتدعيم الفريق، وإيجاد حل للأزمة المالية".

يُذكر أن الزمالك نجح مؤخرًا في ضم ثلاثي الشرطة خالد قمر، معروف يوسف، وأحمد دويدار، بعد منافسة شديدة مع الأهلي.

كما اقتربت الإدارة البيضاء من ضم أحمد صبري لاعب الحدود، وأيمن حفني من طلائع الجيش، ومحمود بازوكا، وأعاد إبراهيم صلاح من العروبة السعودي.

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