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إعارة الشباب تحل أزمة لميدو في الزمالك

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إعارة الشباب تحل أزمة لميدو في الزمالك إعارة الشباب تحل أزمة لميدو في الزمالك

يواجه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أزمة قبل بداية الموسم الجديد، بسبب انحسار القائمة الكاملة للفريق إلى 25 لاعبًا.

وقال ميدو: "لجأت إلى وسيلة لمواجهة هذه الأزمة، تفادي رحيل أكبر عدد من اللاعبين، عن طريق قيد اللاعبين الشباب، وإعارتهم، واستبدالهم بلاعبين آخرين".

وأضاف لقناة الحياة "فعلنا ذلك مع أحمد ناصر حجازي، أعاره النادي إلى الجونة، والآن وصلنا عروض لضمه وصلت إلى مليون جنيه".

وتابع المدير الفني للزمالك "قررت قيد ثلاثة لاعبين شباب ممن تخطوا حاجز ال20 عامًا، وسأقوم بإعارتهم لأحد الأندية، والاستفادة من نظام الاستبدال".

وأوضح "أسعى للاستفادة بأكبر عدد من اللاعبين، خاصة أن هذه اللائحة لا تنطبق على لاعبين مثل أوباما، الذي يشارك بصفته ناشئًا".

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