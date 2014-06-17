لا يعرف توماس مولر نجم منتخب ألمانيا لماذا تعرض لعنف من جانب مدافع البرتغال بيبي، خلال مواجهة البلدين في كأس العالم 2014.

بيبي "لطش" مولر وهو يركض بجواره، توماس سقط أرضا.. بيبي غضب لأنه شعر بأن نجم بايرن ميونيخ يٌمثل، فذهب إليه وحاول ضربه بالرأس.

مولر تمادى في التظاهر بالإصابة على كل حال، لكن بيبي خرج بطرد مستحق من أرض الملعب.

وبعد المباراة، عقب مولر "لم أحاول إغضاب بيبي، لم أفعل ما يستثير أعصابه".

وتابع اللاعب الذي سجل هاتريك من أصل 4 أهداف فازت بها ألمانيا على البرتغال "لا أعرف كيف شاهد الجميع اللقطة على التلفاز".

وأضاف "أتمنى ألا يظهر شكلي عجيبا، شعرت بكوع بيبي في وجهي فسقط، ثم شعرت به يضربني بالرأس، لكني لا أعرف ما حدث بنسبة 100% في الحقيقة".