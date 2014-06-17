لويف: مولر اغتصب دفاع البرتغال

"هذا هو توماس مولر".. هكذا امتدح يواخيم لويف المدير الفني لمنتخب ألمانيا نجم المانشافت بعدما سجل هاتريك في فوز الماكينات على البرتغال 4-0.

منتخب ألمانيا فاز على البرتغال في الجولة الأولى من سباق مرحلة المجموعات، والمجموعة تضم أيضا غانا والولايات المتحدة الأمريكية.

مولر لعب مباراة استثنائية، سجل 3 أهداف، وتسبب في طرد بيبي مدافع منتخب البرتغال.

وقال لويف بعد المباراة: "توماس مولر استثنائي".

وتابع "لقد جعل ثنائي دفاع البرتغال مشغولا به طوال اللقاء، تحركاته اغتصبت طريقا في الخط الخلفي لمنافسنا وفصلت فعليا بين بيبي وبرونو ألفيش".

وأضاف "هذا هو توماس مولر".

إيقاف رونالدو

وعن مواجهة كريستيانو رونالدو نجم البرتغال، قال لويف: "إنه لاعب رائع، حين ينطلق تكون مواجهته صعبة لأنه يسدد بكلتا قدميه، وحين يدخل منطقة الجزاء يصبح التعامل معه أكثر صعوبة".

وأردف "كان هدفنا طوال اللقاء أن نجعله مشغولا بأمور دفاعية، وحين كان يلمس الكرة يتولى رقابة جيروم بواتنج، وقد قدم مباراة مميزة".

وقلل لويف من خطورة إصابة مدافع ألمانيا ماتس هوميلز، والذي طلب التغيير أثناء اللقاء.. وأفصح لويف "لا تبدو الأمور درامية، تبدو إصابته بسيطة".