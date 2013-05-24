كيف تختارين خاتم زفافك؟

لا شك أن اختيار خاتم الزفاف الذي سيربطك بشريكك مدى العمر تعد من أصعب الأمور التي يمكن أن تواجه العروسين خصوصاً العروس. ففي الكثير من الأحيان يصعب اختيار شكل الماسة أو الحجر الموجود أعلى الخاتم. وفي كل موسم تظهر تصاميم جديدة أجمل من سابقيها وذو مواصفات مميزة. وهذا الصيف يداك ستشعان بريقاً باصدارات رائعة ذو أشكال مميزة وراقية.

- قبل شراء الخاتم تعرفي على مكونات هذه القطعة الثمينة، كعمقها، عرضها، تناسقها، حجمها وغيرها. وتذكري أنه من الضروري أن تشعري براحة نفسية تجاهه لأنه سيكون رفيقك الدائم.

- حددي مع شريكك الميزانية المخصصة لشراء خواتم الزواج، وهذه الميزانية يجب أن تشمل نوع المعدن، الحجر الكريم، والنقش وغيرها من التفاصيل المهمة.

- من الضروري أن تتركي ذكرى خاصة على الخاتم، كأن تنقشي اسمك أو أول حرف من اسميكما عليها أو تاريخ الزواج أو أي طبعة خاصة تعبّر عن الحب.

- تذكري عند اختيار خاتم الزواج بأنك سترتدينه طوال الوقت. لذا في حال كان اسلوب حياتك يعتمد على الحركة الدائمة فأنت بحاجة الى خاتم عملي وعلى الارجح معدني أكثر منه مرصع بالأحجار.

- راعي لون بشرتك عند اختيار الخاتم، فالسمراوات يليق أن يلبسن الذهب الاصفر والبيضاوات من المفضل أن يتجهن نحو الذهب الأبيض. إذا كنت تعاني من حساسية إتجاه المعادن، ابحثي عن معدن لا يسبب رد فعل حساس مثل البلاتينيوم، التيتانيوم، والبلاديوم.