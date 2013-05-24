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نجمات ومجوهرات من "كان"

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نجمات ومجوهرات من "كان" نجمات ومجوهرات من "كان"

عندما تطأ أقدامهن السجادة الحمراء، تدرك نجمات الصف الأول أن ملايين الأنظار تتجه نحوهن. وفي مهرجان كان السينمائي، أبهرت النجمات الأنظار بتوهّج إطلالاتهن، وسحرتنا دور المجوهرات بتصاميمها التي خصّصتها لهذه المناسبة. فدار "شوبارد" Chopard كانت السبّاقة الى تزيين إطلالات النجمات بأحدث تصاميمها على الإطلاق من خلال مجموعة "ذي ريد كاربت كولاكشن" The Red Carpet Collection. كما لم تغب هذه المبادرة عن دار "تيفاني أند كو" Tiffany&Co التي بدورها قدّمت مجموعة من المجوهرات الماسية الخلابة استوحتها من فيلم "ذي غرايت غاسبي" The Great Gatsby. فازدانت كل نجمة بقطع متلألئة اتسمت بتصاميمها وأحجارها الغنيّة. تعرّفي إلى أبرز القطع التي تزيّنت بها النجمات خلال هذا الاحتفال وإلى أحدث إصدارات الدور العالمية.

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