نواز شريف يتعهد بمواصلة الحرب ضد الارهاب فى باكستان حتى النهاية

تعهد نواز شريف رئيس وزراء باكستان أمس الاثنين بمواصلة الحرب ضد الارهاب حتى النهاية .

وذكرت شبكة ” سي إن إن ” الإخبارية الأمريكية أن شريف أكد أمام أعضاء البرلمان الباكستانى ان حكومته تحاول – صابرة – مواصلة محادثات السلام مع عناصر طالبان ، ولكن فى الوقت الذى تسعى فيه الى السلام ، تقوم الحركة بإستهداف مطار كراتشى الدولى والمحاكم فى اسلام آباد “.

وكانت حركة ” طالبان ” الباكستانية قد حذرت فى بيان أصدرته فى وقت سابق أمس الاثنين جميع الشركات الاجنبية وشركات الطيران الدولية والشركات متعددة الجنسيات بضرورة مغادرة اراضى باكستان فورا “.

وذكر البيان أن “طالبان الباكستانية سوف ترد بذات القدر من التدمير على العمليات العسكرية التى تشنها الحكومة الباكستانية والتى يتعين عليها ان تدرك ان وقت اجراء محادثات للسلام قد ولى ” .

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