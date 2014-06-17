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اوباما يبحث مع فريقه للامن القومي خلال الساعات القادمة سبل مواجهة الوضع في العراق

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اوباما يبحث مع فريقه للامن القومي خلال الساعات القادمة سبل مواجهة الوضع في العراق اوباما يبحث مع فريقه للامن القومي خلال الساعات القادمة سبل مواجهة الوضع في العراق

الرئيس الأميركي باراك اوباما

يجتمع الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال الساعات القليلة القادمة مع مستشاريه للامن القومي في البيت الابيض وذلك لبحث الخيارات المتاحة لمواجهة الوضع المتدهور في العراق.

وقال مسئول كبير في البيت الابيض رفض ذكر اسمه ان هناك العديد من الخيارات المطروحة امام الرئيس الامريكي الا انه من المتوقع ان يتم تعديلها او تغييرها.

ومن ناحية اخرى صرح الليلة المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنيست بان الولايات المتحدة لا تعتزم التنسيق العسكري مع ايران للحد من اعمال العنف المندلعة في العراق.

واضاف المسئول الامريكي ان اي حوار سيتم اجراؤه مع ايران لن يتطرق الى التنسيق العسكري بين البلدين .

أ ش أ

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