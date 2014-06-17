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محلب: إصلاح المستشفيات الجامعية على رأس مهام وزير التعليم العالى

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محلب: إصلاح المستشفيات الجامعية على رأس مهام وزير التعليم العالى محلب: إصلاح المستشفيات الجامعية على رأس مهام وزير التعليم العالى

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، خلال زيارته لمستشفى القصر العينى وتوجيه بتشكيل لجنة للتحقيق فى التقصير الذى وجده والإهمال، أن مواجهة تلك السلبيات ستكون على رأس المهام التى سيكلف بها وزير التعليم العالى الجديد، باعتباره المسئول عن تلك المستشفيات الجامعية.

وخلال زيارته إلى معهد ناصر، شدد رئيس الوزراء على أنه لن يسمح مستقبلاً بأى تهاون أو تقصير فى صحة المواطنين بأى مستشفى حكومى أو جامعى أو خاص، وأن أى مقصر فى هذا المجال ستتم محاسبته.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الأيام المقبلة ستشهد متابعة مستمرة لأداء جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، والتفاعل مع أى شكوى ترد حول أى قصور فى هذا القطاع الحيوى المتعلق بصحة المصريين وحياتهم.

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