عمرو أديب: وزير الخارجية الحالى له علاقاته الدولية أقوى من سابقه

قال الإعلامى عمرو أديب، إن وزير الخارجية السابق نبيل فهمى واجه كثيرًا من الصعوبات خلال توليه حقبة الخارجية فى السياسة الخارجية بمصر ولكن لم يقم بالمجهود المطلوب بالشكل المطلوب.

وأضاف أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" أن وزير الخارجية السابق عندما كان بأمريكا تحدث عن زواج العلاقات المصرية بأمريكا مشيرًا إلى أن السفير سامح شكرى وزير الخارجية الجديد لديه علاقات دولية قوية وأكبر من علاقات "فهمى".

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