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خبير: 78 بلدًا تُطبق البرنامج الألمانى فى الطاقة الشمسية

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خبير: 78 بلدًا تُطبق البرنامج الألمانى فى الطاقة الشمسية خبير: 78 بلدًا تُطبق البرنامج الألمانى فى الطاقة الشمسية

قال المهندس إبراهيم سمك خبير الطاقة العالمى، إن لدينا فى أضعاف القوة الموجودة فى ألمانيا، مضيفاً أن 78 بلدًا فى العالم تُطبق البرنامج الألمانى فى الطاقة الشمسية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن الحل الأمثل لحل مشكلة الطاقة فى مصر هو تطبيق النظام الألمانى، الذى تطبقه 78 دولة فى العالم؛ منها الصين وأمريكا.

وأوضح، أن ألمانيا شجعت أولاً المواطنين للاستثمار فى الطاقة، وهو ما يجب تنفيذه فى مصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى مستمع جيد ومهتم جداً بكيفية حل مشكلة الطاقة.

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