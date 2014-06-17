جامعة "النيل" تمنح برنامج "يا فضيحتو" لمكافحة التحرش الجائزة الأولى

منحت جامعة النيل، برنامج "يا فضيحتو"، الإلكترونى، الذى صممه عدد من الشباب، لمواجهة التحرش فى الفترة الأخيرة، المركز الأول بمسابقة رواد النيل، التى نظمتها جامعة النيل مساء اليوم.

ويعد مشروع "يا فضيحتوا" تطبيقا للهاتف المحمول يسمح للمرأة بنشر حالات التحرش اللاتى يتعرضن لها فى الشوارع، ويتم تحديث البيانات دائمًا ليساعد على التعرف على أكثر مناطق التحرش لحظيًا، ويحتوى التطبيق على خاصية "الحقنى" لبث رسائل "sms" لكل الأسماء المسجلة للاتصال بها فى حالة الطوارئ، وخاصية "ونسها" لسهولة رصد الأماكن التى تتواجد فيها المرأة والتأكد من وصولها إلى المكان الذى تريده بسلام.

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