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غدًا.. الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم عرضًا بعنوان "هنا القاهرة"

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غدًا.. الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم عرضًا بعنوان "هنا القاهرة" غدًا.. الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم عرضًا بعنوان "هنا القاهرة"

كتب هانى محمد ووائل ربيعى

تنظم كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، عرضًا تحليليًا متميزًا لأكثر من 20 مبنى تراثيًا ذا قيمة فى أماكن مختلفة من القاهرة، بعنوان "هنا القاهرة"، غدًا، بمقر الكلية، من خلال مشروع التخرج الخاص بطلاب الفرقة الرابعة قسم التصميم الداخلى والأثاث دفعة 2014، بحضور الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، والدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان.

ويهدف المؤتمر، إلى تقديم رؤى وحلول تصميمية مبتكرة تساهم فى إعادة إحياء وتوظيف تلك الأبنية للمساهمة فى التنمية المجتمعية والثقافية والاقتصادية والسياحية المحلية.
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