أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور ...سعيد صالح أخف دم وأكثر فنان كوميدي في جيلي -
مداخلة المذيع ريكاردو كوتوماتشو لـ برنامج كوبا إيطاليا حول مباراة روما ولاتسيو -
زيزي مصطفي «بدون حجاب» والفقي تخطف الأنظار| لقطات من عزاء والدة بوسي شلبي -
إخراج لسانها للجمهور و«سب» السيدة عائشة.. 4 مواقف فتحت النار على «رغدة» -
الشيخ خالد الجندي: الرئيس السيسي أجبر العالم على احترامه -
الكرملين ينفي شائعات حول توسط الإمارات لإقامة قناة اتصال سرية بين بوتين وترامب -
كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عبور859 من الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة عبر معبر رفح البري

Google+ Print
عبور859 من الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة عبر معبر رفح البري عبور859 من الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة عبر معبر رفح البري

معبر رفح

عبر ميناء رفح البرى اليوم 859 شخصا من المعتمرين والعالقين الفلسطينيين والحالات الانسانية بين وقطاع غزة .

وأكد مسئول بميناء رفح البرى أنه قد وصل الى البلاد 467 من المعتمرين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة فى طريقهم الى الأراضى عن طريق مطار القاهرة الدولى لآداء العمرة .. بينما غادر مصر الى قطاع غزة 392 فردا من العالقين والحالات الانسانية ، وقد تم انهاء اجراءاتهم وعبورهم من الجانبين .

ومما يذكر أنه تم افتتاح ميناء رفح البرى أمس ( الأحد ) ، وذلك لعبور المعتمرين والعالقين الفلسطينيين والحالات الانسانية ، ولمدة 4 أيام .. وقد بلغ اجمالى عدد العابرين أمس 1002 فردا من المعتمرين والعالقين والحالات الانسانية .. حيث وصل الى مصر 445 شخصا من المعتمرين ، وغادر البلاد الى قطاع غزة 557 فردا من العالقين والحالات الانسانية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»