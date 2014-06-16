عبور859 من الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة عبر معبر رفح البري

عبر ميناء رفح البرى اليوم 859 شخصا من المعتمرين والعالقين الفلسطينيين والحالات الانسانية بين مصر وقطاع غزة .

وأكد مسئول بميناء رفح البرى أنه قد وصل الى البلاد 467 من المعتمرين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة فى طريقهم الى الأراضى السعودية عن طريق مطار القاهرة الدولى لآداء العمرة .. بينما غادر مصر الى قطاع غزة 392 فردا من العالقين والحالات الانسانية ، وقد تم انهاء اجراءاتهم وعبورهم من الجانبين .

ومما يذكر أنه تم افتتاح ميناء رفح البرى أمس ( الأحد ) ، وذلك لعبور المعتمرين والعالقين الفلسطينيين والحالات الانسانية ، ولمدة 4 أيام .. وقد بلغ اجمالى عدد العابرين أمس 1002 فردا من المعتمرين والعالقين والحالات الانسانية .. حيث وصل الى مصر 445 شخصا من المعتمرين ، وغادر البلاد الى قطاع غزة 557 فردا من العالقين والحالات الانسانية .