الطيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمالي بغداد

أظهرت لقطات مصورة نشرتها وزارة الدفاع العراقية، الاثنين، غارات جوية شنها سلاح الجو على مواقع لـ”تنظيمات مسلحة” مناوئة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، شمالي العراق، من بينها مواقع تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام”.

وكثفت القوات الجوية العراقية غاراتها مستهدفة معاقل لهذه التنظيمات في الموصل، وسامراء، وصلاح الدين شمالي البلاد، ردًا على استمرار تقدم مقاتليها نحو العاصمة بغداد.

وفي الوقت الذي أكدت السلطات أن قضاء تلعفر شمال البلاد لم يخرج عن سيطرتها، أكد مصدر أن المسلحين تمكنوا بعد هجوم شنوه في ساعة متأخرة من ليل الأحد الاثنين من السيطرة على بعض أحيائه.

وأفاد مراسلنا في بغداد، بأن تنظيمات مسلحة أسقطت مروحية تابعة للجيش العراقي غربي الفلوجة.

كما قالت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” إن مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” اعتقلوا قائد اللواء العاشر المكلف حماية تلعفر أثناء محاولته الهروب.

واستولى مقاتلو “الدولة الإسلامية” على مدينة تلعفر التي يغلب التركمان على سكانها شمال غربي العراق الأحد، بعد قتال ضار، معززين قبضتهم على شمالي العراق.

وفي محافظة الأنبار، قال ضابط في الجيش إن مسلحين هاجموا، الاثنين، نواحي “الرمانة والكرابلة والعبيدي الواقعة على الحدود العراقية السورية” وسط “مقاومة” من القوات العسكرية.

وذكر متحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب في العراق أن القوى الأمنية بقيادة عمليات بغداد تمكنت وفي الأربع والعشرين ساعة الماضية من قتل 56 “إرهابيا وإصابة 21 آخر”.