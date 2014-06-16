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“هانى ضاحى” وزير النقل الجديد: هناك نماذج من قطاع البترول نجحت فى مجال النقل

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“هانى ضاحى” وزير النقل الجديد: هناك نماذج من قطاع البترول نجحت فى مجال النقل “هانى ضاحى” وزير النقل الجديد: هناك نماذج من قطاع البترول نجحت فى مجال النقل

طالب هانى ضاحى وزير النقل الجديد وسائل الإعلام قائلاً:”دعونا نعمل فلا وقت للكلام” ، مؤكداً أن تصريحات أي مسؤول بدون انجاز على أرض الواقع تعطي انطباعاً سلبياً عن المسؤول لدى الرأى العام.

وتحدث ضاحى عن انتمائه لقطاع البترول قائلاً: “هناك نماذج ناجحة جاءت من قطاع البترول وواصلت نجاحها فى قطاع النقل ومنها المهندس حمدى الشايب وزير النقل الأسبق والمهندس محمد شيمى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو الأسبق ورئيس شركة بتروجيت الحالى”.

وأوضح وزير النقل الجديد أن العبرة بقدرة المسؤول على الإدارة الحديثة أياً كان حجم ونوع هذه المؤسسة التي يقودها.

يذكر أن المهندس هانى ضاحى تدرج فى عدة وظائف قيادية بقطاع البترول منها رئاسة شركة بتروجيت وأخرها رئيس هيئة البترول .

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