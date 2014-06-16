“أبو حديد”: وزير الزراعة الجديد قامة علمية كبيرة وأتمنى له التوفيق

قال أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة السابق، “إن وزير الزراعة المكلف ، الدكتور عادل البلتاجي، هو قامة علمية كبيرة وأتمني له التوفيق”.

كان المهندس إبراهيم محلب قد كلف الدكتور عادل البلتاجي بتولي حقيبة وزارة الزراعة خلفًا للدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة وزير الزراعة المستقيل.

يذكر أن الدكتور عادل البلتاجي رأس المنتدى العالمي للبحوث الزراعية منذ 2006، إضافة إلى كل من الجمعية الدولية لتنمية الأراضي الجافة منذ 2003، ثم مجلس البحوث الزراعية والتنمية منذ 2007.

تحلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية غدًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في السابعة من صباح الغد.