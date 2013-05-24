أخبار عاجلة

طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن ضبط لحوم فاسدة داخل المطاعم والمحلات -
توزيع مساعدات لـ 200 أسرة في حملة "قلوب رحيمة" بقنا .. صور -
صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

روسيا تخفض نفقات مونديال 2018 لأقل من النصف

Google+ Print
روسيا تخفض نفقات مونديال 2018 لأقل من النصف روسيا تخفض نفقات مونديال 2018 لأقل من النصف

موسكو (إفي) - خفضت روسيا نفقات كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 لأقل من النصف من 18 مليار دولار إلى ثمانية مليارات و300 مليون دولار.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ايجور شوفالوف في تصريحات نقلتها وكالات الانباء المحلية "خفضنا جميع النفقات بقدر الامكان. المبلغ النهائي الذي قدمه وزير الرياضة فيتالي موتكو هو 250 مليار روبل (ثمانية مليارات و300 مليون دولار".

وأوضح شوفالوف أن هذا المبلغ يشمل الملاعب والمنشأت الرياضية والبنى التحتية المرتبطة بالحدث الرياضي مثل المطارات والطرق والمنازل ومحطات الطاقة.

ويرى المحللون أن تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي أجبر الروسية على تعديل خططها الطموحة المبدئية بشأن الاستثمار في بنى تحتية خاصة بالطاقة والنقل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات