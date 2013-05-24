روسيا تخفض نفقات مونديال 2018 لأقل من النصف

موسكو (إفي) - خفضت روسيا نفقات كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 لأقل من النصف من 18 مليار دولار إلى ثمانية مليارات و300 مليون دولار.

وذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ايجور شوفالوف في تصريحات نقلتها وكالات الانباء المحلية "خفضنا جميع النفقات بقدر الامكان. المبلغ النهائي الذي قدمه وزير الرياضة فيتالي موتكو هو 250 مليار روبل (ثمانية مليارات و300 مليون دولار".

وأوضح شوفالوف أن هذا المبلغ يشمل الملاعب والمنشأت الرياضية والبنى التحتية المرتبطة بالحدث الرياضي مثل المطارات والطرق والمنازل ومحطات الطاقة.

ويرى المحللون أن تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي أجبر الحكومة الروسية على تعديل خططها الطموحة المبدئية بشأن الاستثمار في بنى تحتية خاصة بالطاقة والنقل.