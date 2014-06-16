وديع حنا: شركة مصرية لتجارة الجملة لإدارة محلات “زاد” و”سعودي”

أكد المستشار وديع حنا، أمين عام لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، أن اللجنة ستعيد فتح محال “زاد” و”سعودي”، وذلك بعد انتهاء اللجنة المشكلة من وزارة العدل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من جرد فروع الشركتين التي وصلت إلى 34 فرعا لزاد، و8 لشركة سعودي.

وقال المستشار وديع حنا –خلال استضافته في برنامج “يحدث في مصر” مع الإعلامي شريف عامر: “الجرد لا يزال مستمرا في مختلف الفروع، وقولا واحدا، هذه الفروع ستعود للعمل مرة أخرى، لأنها مورد رزق لعدد كبير من العاملين، وسيتم تشغيلها تحت إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة”.

وشدد المستشار وديع حنا، على أن حقوق العاملين والموردين المتعاملين مع محلات زاد محفوظة من قبل الدولة، وقال: “الإدارة الموجودة مستمرة في إدارة العمل، ولكن سيكون هناك رقابة مالية، حتى تتجه الإيرادات إلى مكان آخر”.

وأضاف: “العمالة لن يتم فصلها والمرتبات الخاصة بهم سارية، بذات القيمة التي كانت تصرف قبل التحفظ، وبالنسبة للموردين سيحصلون على جميع أموالهم المتأخرة لدى زاد، حيث اكتشفنا أن سلسلة المحلات كانت تبيع بالخسارة خلال الفترة الماضية، وعليها متأخرات للموردين على مدى ثلاثة أو أربعة شهور”.