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بعد قبوله وزارة الثقافة..”جابر عصفور” : أنا في مهمة وطنية

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بعد قبوله وزارة الثقافة..”جابر عصفور” : أنا في مهمة وطنية بعد قبوله وزارة الثقافة..”جابر عصفور” : أنا في مهمة وطنية

قال الدكتور جابر عصفور، المرشح لوزارة الثقافة في الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إنه :”قبل تولي الوزارة بعد شروط واضحة بأن يعمل في ظل حكومة فاعلة، وأن تتعاون معه باقي الوزارات التي تساعد على تثقيف الشعب المصري، وهو ما وافق عليه محلب”، مضيفًا أن في ظل تلك الظروف كان يجب عليه أن يوافق، مؤكدًا أن هذه المرة الوضع مختلف.

وأوضح عصفور خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي جمال عنايت، في برنامج “مساء جديد”على قناة التحرير أنه في مهمة وطنية لتأسيس وضع سليم للثقافة المصرية خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن خبرته القديمة في الوزارة ستساعده على ذلك.

وأبدى عصفور سعادته بأن تكون الوزارة في الفترة القادمة، عنصرًا مؤثرًا في الحياة الثقافية، مشدداً على أن ذلك سيتم عن طريق التعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووسائل الإعلام، ووزارة الأوقاف.

وأكد عصفور أن الرئيس حريص على تطوير المنظومة الثقافية، متوقعاً أن الفترة القادمة ستشهد تحسن الأوضاع بشكل عام.

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