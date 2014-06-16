للمرة الأولى في تاريخ مصر.. حكومة محلب الجديدة تؤدي اليمين الدستورية 7 صباحا

تؤدى الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السابعة صباح غد الثلاثاء.

ويعد أداء اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تمام السابعة صباحًا هى الظاهرة الأولى من نوعها، حيث ان كل الوزارات السابقه كانت تؤدى اليمين ظهرًا أو مساءًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد قال فى أحاديث سابقة إنه يبدء يومه فى تمام الخامسة صباحًا من كل يوم، وإن جميع الوزراء فى عهده سيقوموا بأعمالهم فى الصباح الباكر.

وتضم الحكومة الجديدة 34 حقيبة وزارية بينهم 13 وزيرًا جديدًا، منهم السفير سامح شكري وزيرًا للخارجية وجابر عصفور وزيرًا للثقافة، واستحداث وزارة للعشوائيات أطلقوا عليها اسم “وزارة التطوير الحضري”.

وتم فصل وزارة التجارة عن الاستثمار، والتخطيط عن التعاون الدولي، والتعليم العالي عن البحث العلمي.

وفيما يلي التشكيل الكامل للحكومة الجديدة:

> الوزراء المستمرون

> الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والانتاج الحربى

> اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية

> هشام زعزوع وزير السياحة

> المهندس عاطف حلمى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

> منير فخرى عبد النور للتجارة والصناعة والصناعات الصغيرة

> د. اشرف العربى للتخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى

> المهندس شريف اسماعيل للبترول والثروة المعدنية

> د. محمد مختار جمعة للاوقاف

> المهندس خالد عبد العزيز للشباب والرياضة

> اللواء ابراهيم يونس اسماعيل وزير دولة للإنتاج الحربى

> د.عادل عدوى للصحة

> د. مصطفى مدبولى للاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

> د. خالد حنفى للتموين

> د. محمد شاكر للكهرباء والطاقة المتجددة

> هانى قدرى للمالية

> غادة والى للتضامن الاجتماعى

> طيار محمد حسام كمال ابو الخير للطيران المدنى

> اللواء عادل لبيب للتنمية المحلية

> د. محمود ابو النصر للتربية والتعليم

> ناهد العشرى للقوى العاملة والهجرة

> ليلى اسكندر وزيرة للتطوير الحضرى ” العشوائيات” وهى وزارة جديدة.

> أما الوزراء الجدد الثلاثة عشر فهم:

> السفير سامح شكرى للخارجية

> عادل توفيق البلتاجى للزراعة واستصلاح الأراضي

> د.خالد فهمى للبيئة

> د.السيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة للتعليم العالى

> هانى ضاحى للنقل

> د. جابر عصفور للثقافة

> المستشار محفوظ صابر للعدل

> د. نجلاء الأهوانى للتعاون الدولى

> د. حسام محمد المغازى للموارد المائية والرى

> د. شريف حماد للبحث العلمى

> المستشار إبراهيم الهنيدى للعدالة الانتقالية ومجلس النواب

> ممدوح الدماطى للاثار

> أشرف سلمان للاستثمار