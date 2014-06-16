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عبد ربه يهدد الإسماعيلي بالرحيل بسبب حمد

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عبد ربه يهدد الإسماعيلي بالرحيل بسبب حمد عبد ربه يهدد الإسماعيلي بالرحيل بسبب حمد

أكد مصدر مقرب من حسنى عبد ربه لاعب الإسماعيلى إنه لن يعود للنادى إلا بعد الحصول حقه من عضو مجلس إدارة النادى الموقوف حمد عيد.

وكان خلاف قد نشب بين عبد ربه ومحمود حمد زميله الشاب في الفريق، ليتطور الأمر إلى أن يذهب والد حمد إلى منزل قائد الدراويش في محاولة للاعتداء عليه.

وقال المصدر أن اللاعب يشعر بالأسى ليس من الإشتباك مع اللاعب الصاعد محمود حمد وكن من تصرفات والده الذى تهجم عليه عند بيته قبل ان يتدخل اعضاء من الجهاز الإداري ومحمد حمص كابتن الفريق وقام بعمل جلسه بين عبد ربه والعضو.

وكان رئيس النادى الإسماعيلى محمد أبو السعود قد أكد أن عبد ربه رمز من رموز النادى وإنه لو طلب منه التنازل عن الرئاسه سيكون لعبد ربه لإنه الأكثر حماسا ومسئولية من لاعبى الفريق.

واكد إنه لن يتنازل عن عقوبه أى مخطئ فى الفريق مهما كان قدره حتى لا يتكرر هذا الموقف داخل النادى ويؤثر على مسيرة النادي.

وعلى الجانب الآخر كانت الجماهير قد هاجمت محمود حمد لاعب الفريق أثناء متابعته لمباراة فريقه الوديه مع دمياط وذلك على خلفية إشتباكه مع عبد ربه عقب لقاء بتروجيت.

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