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وفاة شاب ظل مستيقظًا لمشاهدة كأس العالم

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وفاة شاب ظل مستيقظًا لمشاهدة كأس العالم وفاة شاب ظل مستيقظًا لمشاهدة كأس العالم

 

كأس العالم

توفي شاب صيني يبلغ من العمر 25 عامًا في مدينة سوزهو، إذ ظل مستيقظًا عدة أيام لمتابعة مباريات كأس العالم في حجرته وذلك بدون نوم علي الإطلاق مما تسبب في وفاته، بحسب ما ذكر الأطباء.

عثر علي جثة الشاب أول أمس أمام التلفاز بعد سااعات من مشاهدة مباريات كأس العالم.

وأشار تقرير للأطباء الذين قاموا بتشخصي حالة الشاب، وحصلت عليه وكالة أنباء “سينخوا” الصينية، إلي أنه تم الربط بين امتناع الشاب عن النوم ووفاته الأمر الذي نتج عن الانهاك الجسدي أو أزمة قلبية محتملة.

يزيد فارق التوقيت بين الصين والبرازيل عن ال10 ساعات الأمر الذي يدفع الصينييون إلي السهر لساعات متأخرة من الليل لمتابعة مباريات البطولة الأهم في العالم.

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