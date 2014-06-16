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ندوة لتمكين المرأة في الحكم المحلي بديوان محافظة أسيوط

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ندوة لتمكين المرأة في الحكم المحلي بديوان محافظة أسيوط ندوة لتمكين المرأة في الحكم المحلي بديوان محافظة أسيوط

اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط

عقد بديوان عام محافظة أسيوط ، اليوم الاثنين ، ندوة تمكين المرأة في الحكم المحلى ، بالتعاون مع مكتب مستشار المحافظ لشئون المرأة ، و إدارة دعم اللامركزية ، وبرعاية اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ، و بحضور الدكتورة سحر محمد عبد الجيد مستشار المحافظ لشئون المرأة ،و فتحي صلاح عامر مدير إدارة دعم اللامركزية بالمحافظة ،و عدد من الموظفات بالحكم المحلي بحيي شرق و غرب و مركز أسيوط و ديوان المحافظة .

وقالت الدكتورة سحر محمد عبد الجيد مستشار المحافظ لشئون المرأة ، أن الهدف من الندوة هي توعية المرأة العاملة بالحكم المحلي بأسيوط بأهمية ما يقدمونه من خدمات للمواطنين ، وحثهم على تحسين الأداء الحكومي ، والذي من شانه أن يحقق السلام والأمن الاجتماعي في المجتمع .

وأوضحت دكتوره “سحر” أن بالعمل والاجتهاد تستطيع المرأة أن تتولى المناصب الهامة والقيادية بالدولة والتي من شانها النهوض في خدمة المجتمع وتنميته في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد>

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