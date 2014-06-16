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جورج كلوني حاكم كاليفورنيا في عام 2018

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جورج كلوني حاكم كاليفورنيا في عام 2018 جورج كلوني حاكم كاليفورنيا في عام 2018

جورج كلوني

ذكرت تقارير إخبارية ، الاثنين، أن النجم الأمريكى جورج كلونى يفكر حاليًا فى الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا عن الحزب الديمقراطى، وذلك فى الانتخابات التى ستجرى عام 2018، ليحذو بذلك حذو النجم الأمريكى أرنولد شوارزينجر.

وأفادت صحيفة “ديلى ميرور” البريطانية نقلا عن أحد المصادر قوله إن “جورج يتمتع بشعبية كبيرة بين الديمقراطيين، وإنه أنسب شخص لمنصب حاكم كاليفورنيا، موطن هوليوود”.

وكانت تقارير أفادت مؤخرا بأن جورج سيبدأ العمل السياسى بعد زواجه من خطيبته المحامية البريطانية من أصل لبنانى آمال علم الدين فى سبتمبر المقبل، حيث إنه رفض مؤخرًا عددًا من المشاريع السينمائية; لكى يتفرغ لخوض الانتخابات وشغل المنصب وللعمل السياسى.

وأشارت الصحيفة إلى أن آمال 36 عاما التى تعمل فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان فى لندن، يقال إنها متحمسة للاستمرار فى عملها فى العاصمة البريطانية إلا أنها ستفكر فى الانتقال للولايات المتحدة لدعم كلونى 53 عامًا.

 

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