بريطانيا‬ تدرج “‫داعش‬” وجبهة تركية على قائمة الإرهاب

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، أنها ستحظر تنظيم ‫‏الدولة الإسلامية في الشام والعراق‬ “داعش”، فضلا عن بعض الجماعات أخرى من بينها منظمة و”جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري (DHKP-C)” التركية.

ونشرت وزارة الداخلية البريطانية مسودة مرسوم يدرج “داعش” تحت قانون الإرهاب البريطاني، وسيناقش البرلمان المرسوم، يوم الخميس المقبل، قبل بدء سريانه يوم الجمعة.

وبالإضافة إلى “داعش”، قالت الحكومة إنها ستضيف أربع جماعات أخرى للقائمة المحظورة؛ هي “جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري” التركية، وكتيبة الكوثر، وكتائب عبدالله عزام، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة.