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حظر تجوال للسيارات داخل مدينة بنغازي بدءاً من منتصف الليلة وحتى الـ 6 صباحا

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حظر تجوال للسيارات داخل مدينة بنغازي بدءاً من منتصف الليلة وحتى الـ 6 صباحا حظر تجوال للسيارات داخل مدينة بنغازي بدءاً من منتصف الليلة وحتى الـ 6 صباحا

أرشيفية

قررت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي، فرض حظر تجول للسيارات داخل مدينة بنغازي بدءا من الساعة ال 12 منتصف الليلة حتى الساعة ال 6 صباحا.

وقال المتحدث باسم الغرفة الأمنية بنغازي إبراهيم الشرع – في تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين – إن “الغرفة قررت حظر تجول للسيارات داخل المدينة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا”.

وأضاف الشرع أن هذا القرار يعمل به من تاريخ اليوم 16 من شهر يونيو الجاري، مطالبا سكان بنغازي بالالتزام بمواعيد حظر التجول بالسيارات.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد انفلاتا أمنيا يتمثل في اغتيالات لمسئولين أمنيين وعسكريين من قبل مسلحين.

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