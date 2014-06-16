أهالى الوراق يطالبون بمنافذ لبيع السلع الغذائية فى رمضان

طالب سكان الوراق، الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، بتنفيذ الوعد الذى أخذه على نفسه من قبل بتوفير منافذ لبيع السلع الغذائية فى المناطق المحرومة من المجمعات الاستهلاكية ومن ضمن هذه المناطق الوراق والتى يقطنها أكثر من مليون مواطن ومع ذلك لا يوجد بها مجمع استهلاكى.

وقال يحيى العقيلى، مدير مدرسة الأمل بالوراق، إن توفير منافذ بيع متنقلة لسكان الوراق سوف يحد إلى درجة كبيرة من جشع التجار الذين يستغلون ذلك فى مضاعفة أسعار المواد الغذائية من الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، مناشدًا محافظ الجيزة الإسراع فى توفير منافذ للبيع فى عدد من الأماكن الحيوية بالوراق خاصة فى شوارع ترعة السواحل والنيل والسنترال والتل والقومية العربية وبجوار أسوار المدارس والمصالح الحكومية.

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