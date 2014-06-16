"مناهضة أخونة مصر" تشيد بقرار حصر وإدارة أموال قيادات الإخوان

أشاد طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالقرار الصادر من لجنة حصر وإدارة أموال قيادات الإخوان، بالتحفظ على محلات زاد التى يمتلكها القيادى الإخوانى خيرت الشاطر وسعودى المملوكة لعبد الرحمن سعودى.

وأكد طارق محمود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تلك القرارات من شأنها تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية التى تمارسها جماعة الإخوان، وعلى الدولة تتبع كافة الشركات المملوكة للإخوان، وأكد طارق محمود أنه يمتلك أدلة تؤكد امتلاك بعض قيادات جماعة الإخوان لممتلكات لم يتم التحفظ عليها بعد وجارى إرسال تلك المستندات للجنة الحصر والجهات الرسمية للتحفظ عليها .

وأضاف طارق محمود أن عزة خيرت الشاطر من أبرز الممولين لتلك الجماعات من خلال الأموال التى تتدفق إليهم من خلال هذه الممتلكات ، كما أكد طارق محمود أن محلات زاد التى يمتلكها خيرت الشاطر هى نتاج عمليات ضخمة لغسيل أموال تمت ما بين ابن أردوغان وخيرت الشاطر خلال فترة حكم محمد مرسى .

ووصف طارق محمود قرار التحفظ على هذه الممتلكات بالضربة القوية الموجهة لمصادر تمويل الجماعات الإرهابية والتى ستقضى تماماً على مصدر التمويل الرئيسى لتلك الجماعات فى تنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد الشعب المصرى، كما أكد طارق محمود أن القيادى الإخوان صفوان ثابت من أبرز القيادات الممولة لجماعة الإخوان حتى هذه اللحظة.