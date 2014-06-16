الشرطة: الداخلية لم توقف الصفقات بسبب الأهلي.. وأرسلنا الاستغناء للزمالك

تردد أن وزارة الداخلية أرسلت توقف صفقة انتقال ثلاثي اتحاد الشرطة للزمالك بسبب خطاب من الأهلي، لكن رئيس النادي عماد المدبولي لا يعرف شيئا عن ذلك.

صحيفة الوطن قالت إن وزارة الداخلية أرسلت خطابا لاتحاد الشرطة لإيقاف إجراءات انتقال الثلاثي معروف يوسف وأحمد دويدار وخالد قمر للزمالك، لأن الأهلي أرسل عروضا مالية أعلى.

لكن المدبولي قال في تصريحات تلفزيونية: "لم يصل شيء لاتحاد الشرطة من الداخلية، ونحن بالفعل أرسلنا الاستغناء الخاص باللاعبين للزمالك".

الزمالك أعلن ضم ثلاثي الشرطة، الأهلي أبدى غضبه لأن عرضه المالي للنادي كان أعلى، وأرسل خطابا للداخلية يقول إن هذا إهدار للمال العام.

وعقب المدبولي على ذلك "وافقنا على البيع للزمالك لأن عرض النادي الأبيض كان العرض الجدي الوحيد".

وتابع "رغبات اللاعبين كذلك كانت الانتقال للزمالك، لهذا قررنا الموافقة على الصفقة".