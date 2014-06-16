بالفيديو .. ألمانيا 100%

فريق مثل ألمانيا لعب 100 مباراة في كأس العالم.. بالتأكيد يملك من الخبرة الكثير، من الثقة الكثير.. وفي 2014 يملك من المهارات ما دك شباك البرتغال بأربعة أهداف من دون رد.

نقطتان رئيسيتيان تحكما في اتجاه المباراة.. أولا، مستوى مبهر لتوماس مولر الذي سجل هاتريك.. والثاني، طرد "غبي" من بيبي مدافع منتخب البرتغال، وكلمة غبي هو الوصف الذي قاله ريو فرديناند مدافع إنجلترا المخضرم في تغريدة له.

منتخب ألمانيا استهل مشواره في مرحلة المجموعات في كأس العالم، بسحق البرتغال وقائد البرتغال كريستيانو رونالدو.

الأهداف:

> توماس مولر - 12

> ماتس هوميلز - 32

> توماس مولر - 45

> توماس مولر - 78

3 أهداف من مولر، وأخر من ماتس هوميلز، أداء رائع من ماريو جوتزه، سامي خضيرا، وفيليب لام، ولازال على الدكة باستيان شفانشتايجر وميروسلاف كلوز!

أما منتخب البرتغال في ورطة.. وضح أن نجمه الأول كريستيانو رونالدو في حالة غير جيدة بدنيا بسبب تأثره بإصابته مع ريال مدريد.

واضح أن فابيو كوينتراو سيغيب عن مباريات جديدة للبرتغال في كأس العالم بعدما خرج مصابا ومحمولا على محافة.

وواضح أن بيبي لن يتوب، وسيعاني منتخب البرتغال من "مشاكله الذهنية" بعدما اعتدى على توماس مولر بالكرة، ثم بدون كرة واللاعب ملقى أرضا.

ألمانيا فوق الجميع

منتخب ألمانيا استهل اللقاء بهجوم منظم بخطة 4-1-2-2-1، ظهيرا الجنب لا يهاجمان.. فيليب لام في الوسط وأمامه سامي خضيرا وتوني كروس، ثم الثلاثي الذي "تشقلب" حرفيا توماس مولر مع ميسوت أوزيل وماريو جوتزه.

الضربة الأولى كانت من البرتغال، هجمة ذكية من فابيو كوينتراو وصلت كريستيانو رونالدو، الأخير صوب كرة قوية، لكن مانويل نوير كان صلدا كعادته في الدفاع الألماني.

هذا كان الظهور الأول والأخير لنوير!

مولر سجل من ركلة جزاء حصل عليها ماريو جوتزه بمهارة كبيرة.

هوميلز أحرز الهدف الثاني بضرة رأس رائعة.

أفضل لاعب: توماس مولر

> أسوأ لاعب: بيبي

بيبي خرج مطرودا لينهي حظوظ البرتغال في العودة للقاء.

مولر واصل الضرب، وسجل الهدف الثالث لألمانيا بعدما ضغط على مدافع البرتغال واستخلص الكرة، وقف عليها تحت الضغط، ثم صوب بقوة.

هل هذا كل شيء من مولر؟ لا.. إنه لاعب لا يتوقف.. ولهذا سجل الهدف الثالث، الهاتريك الـ50 في تاريخ المونديال.

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