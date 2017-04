بالوتيللي ' المجنون ' يضع صورته على كل لاعبي إيطاليا في ألبوم المونديال!

مجنون.. لا يمكن وصفه بأقل من ذلك :) ماريو بالوتيللي يواصل أفعاله المثيرة للضحك ويضع صورته في مكان صور كل لاعبي إيطاليا في ألبوم "بانيني" الخاص بكأس العالم.

خبراء كرة القدم وقدامى المشجعين يعرفون ما هو ألبوم بانيني، هو ألبوم تجمع فيه ملصقات لصور كل لاعب في البطولة.

وصفحة منتخب إيطاليا تضم كل اللاعبين في قائمة الفريق الذي يشارك في كأس العالم 2014.

بالوتيللي - اللاعب الذي سجل هدفا في فوز إيطاليا على إنجلترا - وضع بصمته، واشترى باقات عديدة من صورته الشخصية، وألصقها مكان كل لاعب في منتخب إيطاليا.

ونشر سوبر ماريو الصورة على صفحته الرئيسية في موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

وكتب بالوتيللي على الصورة الجملة الشهير التي احتفل بها حين كان لاعبا في مانشستر سيتي "Why always me".

لماذا دوما بالوتيللي، شاهدوا الفيديو التالي لتعرفوا: