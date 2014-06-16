عاصي الحلاني لـ "الفانز": صباح الخيل

علاقة مميزة تربط الفنان عاصي الحلاني بالخيل، ومن المعروف أنه يهوى تربية وركوب الخيول النادرة والأصيلة وهو يملك مجموعة منها ويحرص على الاهتمام بها شخصياً في وقت الفراغ في مزرعته الخاصة في الحلانية.

ولشدة ولعه بالخيول يفضّل عاصي الحلاني لقب "فارس الأغنية العربية" على سواها من الألقاب الأخرى لكونه فارساً ماهراً في الغناء، كما في التعامل مع لخيوله التي تحمل بعض أسماء أغنياته، كما أنه غنّى لها " خيل العرب" وحرص على أن تظهر في "كليباته". إلى ذلك لا يفوّت الحلاني على نفسه فرصة مشاهدة السباقات الخاصة بالخيل كما فعل عندما حضر ونانسي عجرم سباق الخيل الخاص بكأس خالد بن حمد لذوي الإعاقة الخاصة في البحرين.

اليوم بدأ عاصي نهاره باكراً من داخل مزرعته في الحلاني، ونشر على موقعيّ "تويتر" وانستغرام" صوراً له تجمعه بخيوله وإلقى تحية الصباح على "الفانز" قائلاً:" صباح الخيل".