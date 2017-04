هؤلاء هم الفائزون بجوائز MuchMusic Video Awards

أقيم مساء الأحد حفل توزيع جوائز 2014 MuchMusic Video Awards في مدينة تورنتو الكندية.

وما ميّز حفل هذا العام هو أنه كان بإشراف نجمتي تلفزيون الواقع Kendall وKylie Jenner.

وقد كان الفائز الأكبر في هذا الحفل فرقة الروك الكندية Hedley، التي حصلت على 3 جوائز، يليها النجم Drake الذي حصل على جائزتين.

وقد حصلت النجمة Lorde، التي غنّت أغنيتها Tennis Court خلال الحفل، على جائزة أفضل فيديو عالمي عن فيديو كليب أغنيتها Royals.

وهذه لائحة مفصّلة بأسماء الفائزين بالجوائز:

Hip-Hop Video of the Year : Drake "Worst Behavior"

Dance Video of the Year : Autoerotique "Asphyxiation"

International Video of the Year By a Canadian : Drake ,Hold On" We’re Going Home"

MuchFact Video of the Year : SonReal "Everywhere We Go"

International Video of the Year: Lorde "Royals"

International Video of the Year : Imagine Dragons "Demons"

Rock/Alternative Video of the Year: Sam Roberts Band "Shapeshifters"

Pop Video of the Year: "Hedley "Anything

Favorite International Artist/Group of the Year: Selena Gomez" "Come & Get It

Favorite Video of the Year: Hedley"Anything"

Favorite Artist or Group of the Year : Justin Bieber

Video of the Year: Hedley

من هم الفائزون بجوائز ACM؟

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"