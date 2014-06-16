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John Cusack و Adrien Brody في Dragon Blade

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John Cusack و Adrien Brody في Dragon Blade John Cusack و Adrien Brody في Dragon Blade

الإثنين 16-06-2014 20:49

كشف الممثلان Adrien Brody و John Cusack عن مشاركتهما في بطولة Dragon Blade وهو فيلم من نوع الأكشن والأغلى من حيث التكلفة في تاريخ السينما الصينية حيث رصد له مبلغ مليون دولار. في هذا الفيلم الذي يتولّى إخراجه Daniel Lee سيؤدي John Cusack دور جنيرال روماني يدعى Lucius يقود جيشاً من مئة ألف جندي لمواجهة Tiberius الذي يؤدي دوره Adrien Brody والذي قام بتصفية القنصل الروماني Crassus. يذكر أن الممثل Jackie Chan سيؤدي أيضاً دور البطولة في فيلم Dragon Blade الذي سيتم تصويره في صحراء جوبي.

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