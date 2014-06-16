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وفاة مغني الجاز جيمي سكوت عن 88 عاماً

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الإثنين 16-06-2014 21:32

توفي مغني موسيقى الجاز الأمريكي Jimmy Scott، عن عمر ناهز 88 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء النوم.
وأكدت خبر الوفاة زوجة المغني، مشيرة أنه توفي أثناء نومه في منزله في ولاية لاس فيغاس الأمريكية بعد تعرضه لأزمة قلبية.
Scott، المعروف بـ"مطرب المطربين"، كان يحظى بإعجاب أهم نجوم العالم، منذ أن بدأ مشواره الغنائي في فرقة لايونيل هامبتون في أواخر الأربعينيات ومطلع الخمسينيات وحتى يومنا هذا.
يذكر Jimmy Scott ترشح لجائزة غرامي عام 1992، وبدأ جولاته الغنائية العالمية في العقد السادس من حياته.

 

 

 

 

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