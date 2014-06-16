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بيكيه وفى بوعوده الرومانسية لشاكيرا

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الإثنين 16-06-2014 20:55

يبدو أنّ بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل تعني الكثير للنجمة العالمية Shakira، التي بدأت علاقتها بحبيبها النجم الإسباني Gerard Pique في بطولة كأس العالم الماضية منذ 4 أعوام.

وفي هذه المناسبة المميّزة عند Shakira، قالت النجمة إنها تعرّفت إلى حبيبها خلال تصويرها أغنية "واكا واكا" الخاصّة بالمونديال، حيث بدأت شرارة الحبّ بينهما، بعد الانتهاء من التصوير، عندما اقترب منها Pique، وقال لها: "سأفوز بهذا المونديال، لأنني أرغب في قضاء سهرة رومانسيّة معك بعد البطولة". وبالفعل، وفى نجم كرة القدم بوعده بعد أن حصل الإسباني على كأس بطولة العالم.


ولم يكن هذا هو الوعد الوحيد الذي وفى به Pique لحبيبته، بل قدّم لها وعداً آخر منذ عامين، التزم خلاله بأخذها إلى مونديال البرازيل برفقة ابنهما الأوّل، مثلما حصل بالفعل، بعد أن أنجبت حبيبته ابنهما Milan، وذهبا سوياً إلى البرازيل، حيث سجّلا أيضاً أغنية المونديال.

 

Shakira تؤثر سلباً على أداء شريكها Piqué في مباريات كرة القدم

يُشار إلى أنّ بداية المنتخب الإسباني لم تكن موفّقة أبداً في بطولة كأس العالم هذا العام، حيث هُزم بـ5 أهداف مقابل هدف واحد أمام نظيره الهولندي...فهل من الممكن أن تكون الخسارة للفريق الحائز على كأس العالم وعداً آخر مقدّماً لـ Shakira؟!

 

من هنّ النجمات اللّواتي  لمعن في عالم كرة القدم

 

 

 

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