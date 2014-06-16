"كيد الحموات" ينهي العلاقة بين ماجدة زكي وهالة صدقي

تسبّب مسلسل "كيد الحموات" الجاري تصويره حالياً بقطيعة وخلافات كبيرة بين الفنانتين الكوميديتين هالة صدقي وماجدة ذكي، إذ اتّهمت هالة زميلتها بأنّها تواطأت مع أصحاب إحدى القنوات الفضائية كي تحذف مشاهدها ومشاهد الفنّانة انتصار من "برومو" العمل.

وفي تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت"، قالت هالة صدقي إنّها شاهدت "برومو" العمل، وكان يتضمّن مشاهد لها ولماجدة ولانتصار، لتُفاجأ في وقت لاحق أنّ ما عُرض على إحدى القنوات الفضائية، لم يتضمن سوى مشاهد ماجدة زكي، لتعرف عن طريق بعض المقرّبين أنّ ماجدة هي من فعل ذلك بالاتّفاق مع هذه القناة.

وتابعت هالة حديثها، معتبرةً أنّ الجمهور بعد أيّام سينسى البرومو، وسيُشاهد المسلسل في شهر رمضان، وحينها سيعلم من هو البطل الحقيقي.

من ناحيتها، رفضت الفنّانة ماجدة ذكي التّعليق بتاتاً وقالت: "الموضوع لا يستحقّ التعليق، ولا أحبّ أن أدافع عن أشياء خياليّة".



يُشارك في المسلسل أيضاً كلٌّ من الفنانات: ميرفت أمين، وسوسن بدر، ومي سليم، فيما يُخرجه أحمد صقر.

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