ملكه جمال الأرض بشرم الشيخ هذا العام

أطلق المنظمون لمشروع "هيا نهتم بالكوكب"، بالتعاون مع الهيئة المصرية للمعلومات، مسابقة ملكة جمال الأرض لمصر عام 2014، في شرم الشيخ، بفندق "جولى فيل رويال بيننسولا شرم الشيخ"، في الفترة الممتدة من 20 سبتمبر حتى 25 سبتمبر.

وأوضحت أمل رزق، مديرة المشروع، أن المشروع يهتم بالمبادرات الشبابية للتنمية والبيئة الخاصة بالفتيات، حيث يتمّ اختيار 50 متسابقة فقط، من بين 200 متسابقة، للمنافسة على لقب ملكة جمال الأرض، بعدما تمّت ملاحظة الفرق الذي تحدثه ملكات جمال الأرض وتأثيرهنّ في البيئة من خلال مشاركة ملكة جمال الأرض في ورش العمل وتحضيرات المؤتمر، ما شجّع على تنظيم المسابقة في مصر لأوّل مرة. وقالت رزق: "إنّ ما يفرّق مسابقة الجمال هذه عن غيرها وما يجعلها مميّزة هو أنّ الفائزات يكرّسن عامهنّ من أجل التوعية البيئيّة والاهتمام بمشكلات عالمية وبيئيّة".

يُذكر أنّ إليز هنريك ملكة جمال الأرض لعام 2013 كانت ضيفة الشرف في المؤتمر القومي السابع "شباب من أجل البيئة والتنوع البيولوجي"، الذي أقيم بالجونة، في الغردقة، كما ستقوم بتسليم التاج واللقب إلى الملكة القادمة.

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