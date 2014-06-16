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"العدل" تعقد دورة تدريبية لخبراء الطب الشرعى والشهر العقارى غدا

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"العدل" تعقد دورة تدريبية لخبراء الطب الشرعى والشهر العقارى غدا "العدل" تعقد دورة تدريبية لخبراء الطب الشرعى والشهر العقارى غدا

تنظم وزارة العدل مؤتمرًا بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدورة التدريبية الثانية لكبار الخبراء والأطباء الشرعيين وموظفى الشهر العقارى، تحت عنوان "دور وزارة العدل فى تعزيز قيم النزاهة والحوكمة"، وذلك على مدار يومى غدًا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، بديوان عام الوزارة فى التاسعة صباحًا.

ويشارك فى المؤتمر المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، وجورج إسحاق، وكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحجاج نايل، المدير التنفيذي للبرنامج العربى وعدد من مساعدى وزير العدل ورؤساء المحاكم.

من جانبه، قال المستشار وديع حنا، مسئول العلاقات الخارجية بمكتب مساعد أول وزير العدل، ورئيس وحدة التدريب باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، إن هذه الدورة تأتى استكمالا لنهج وزارة العدل فى تقديم التدريب اللازم للعاملين بالوزارة وكافة الهيئات القضائية.

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