اليابان توسع منطقة عمليات قواتها لحفظ السلام فى جنوب السودان

قررت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، توسيع منطقة مهام قوات الدفاع الذاتى البرية التى أرسلتها إلى جنوب السودان للتعاون مع العمليات التى تقوم بها الأمم المتحدة للحفاظ على السلام، طبقا لوكالة "جى.جى.برس" اليابانية للأنباء.

وأعلن نائب وزير الشئون البرلمانية المكلف بالدفاع أكيرا ساتو القرار، بناءً على طلب الأمم المتحدة فى اجتماع لإدارة الدفاع الوطنى ولجنة الشئون الخارجية بالحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم.

وتساهم قوات الدفاع الذاتى البرية فى اليابان بقوات فى بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان منذ يناير 2012 . ويشارك نحو 350 جنديا من القوات لاسيما الوحدات الهندسية فى عمليات إقامة الطرق والمطارات فى العاصمة جوبا والمناطق المجاورة.

وتعتزم قوات الدفاع الذاتى البرية البدء فى الاستعدادات فى الولايتين فى يونيو المقبل قبل البدء فى القيام بأنشطة شاملة أواخر هذا العام.

>