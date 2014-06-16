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المصائب تنهال على رأس البرتغال.. إصابة كوينتراو

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المصائب تنهال على رأس البرتغال.. إصابة كوينتراو المصائب تنهال على رأس البرتغال.. إصابة كوينتراو

المصائب تنهال على رأس البرتغال في المباراة الأولى لفريق كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2014 أمام منتخب ألمانيا.

أولا، ألمانيا ضربت البرتغال بعدة أهداف. ثانيا، وضح أن كريستيانو رونالدو بعيد تماما عن حالته البدنية وظهر تأثره بإصابته.

ثالثا، بيبي خرج مطرودا بعدما دخل بعنف على توماس مولر، ثم لم يتركه وحاول ضربه بالرأس ليحصل على بطاقة حمراء مباشرة.

رابعا، فابيو كوينتراو الظهير الأيسر لريال مدريد ومنتخب البرتغال خرج من المباراة مصابا ومحمولا على نقالة.

كوينتراو لم يتدخل عليه أحد، سقط لوحده، ما يؤكد أن إصابته ليست سهلة، طلب لاعب ريال مدريد الخروج، ولم يستطع الوقوف، فخرج محمولا.

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