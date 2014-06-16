إصابة هوميلز.. وكأس العالم يبتسم لبديل رويس

في المعتاد، حين يستدعوك في اللحظات الأخيرة من إعلان كأس العالم 2014 بسبب إصابة لاعب، فأنت تشعر بالسعادة لمجرد دخول القائمة.. لكن الحظ كان يحمل أكثر من ذلك لشكودران موستافي.

شكودران موستافي تلقى استدعاء من جانب يواخيم لويف المدير الفني لمنتخب ألمانيا في اللحظات الأخيرة بعد إصابة ماركوس رويس.

في أول مباراة لألمانيا، وضد البرتغال، طلب ماتس هوميلز الخروج مستبدلا بسبب إصابته.

وبسبب وجود فيليب لام كاركتاز في وسط الملعب، كان لويف قد استخدم كل اللاعبين القادرين على شغل مركز قلب الدفاع في ملئ الظهير الأيمن والأيسر.

لهذا وجد شكودران موستافي الفرصة، واشترك في مكان هوميلز.