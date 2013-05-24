المرصد السورى: انفجار عنيف يهز عدة قرى فى محافظة إدلب

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن انفجارا عنيفا هز، صباح اليوم الجمعة، عدة قرى فى "جبل الزاوية" فى محافظة إدلب شمالى سوريا.

وذكر المرصد، فى بيان، أنه لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجار أو حجم الخسائر الناجمة عنه. وقال إن مناطق فى مدينة سراقب بإدلب تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية عند منتصف ليل الخميس الجمعة.

وأضاف أن القوات النظامية نفذت حملة دهم واعتقال طالت عدد من المواطنين فى حى الحميدية بمدينة حماة، وسط سوريا، عند منتصف ليل الخميس الجمعة، رافقها أصوات عدة انفجارات.

وأوضح أن الاشتباكات بين مقاتلى الكتائب المقاتلة والقوات النظامية تجددت فى منطقة "ضهر عبدربه" بمحافظة حلب شمال سورية عند منتصف ليل الخميس الجمعة.